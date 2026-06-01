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GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
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Le prix actuel est € 159,99
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Lampadaire Gradient Signe
Noir
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Le prix actuel est € 329,99
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GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
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Jusqu’à 400 lumens
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Le prix actuel est € 69,99
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Spot extérieur Lily
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est € 349,99
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Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue
S'installe derrière l'interrupteur existant
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Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
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Le prix actuel est € 79,99
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Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
2 900 lumens
Le prix actuel est € 99,99
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Spot extérieur Lily XL
LED intégrée
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Le prix actuel est € 159,99
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Applique murale extérieure Appear
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Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
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Le prix actuel est € 159,99
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A60 - Ampoule connectée E27 - 1100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
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Le prix actuel est € 109,99
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Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)
3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif
Le prix actuel est € 109,99
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A67 - Ampoule connectée E27 - 1600
Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Précision des couleurs Chromasync™
Le prix actuel est € 79,99
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Lightstrip Flux 10 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Le prix actuel est € 199,99