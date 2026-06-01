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An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Offre Sports Live : jusqu'à 25 % de réduction

Économisez 15 % lorsque vous achetez deux articles de la sélection ou plus. Ajoutez un Hue Bridge pour bénéficier de 25 % de réduction.

An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Offre Sports Live : jusqu'à 25 % de réduction

Économisez 15 % lorsque vous achetez deux articles de la sélection ou plus. Ajoutez un Hue Bridge pour bénéficier de 25 % de réduction.

76 produits
Offre
Gros plan de l'avant de GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
Offre
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Offre
Gros plan de l'avant de GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Lumière blanche froide à chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

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Débloquez encore plus de fonctionnalités Hue et bénéficiez de 25 % de remise !

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Gros plan de l'avant de Spot extérieur Lily

Spot extérieur Lily

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Offre
Gros plan de l'avant de Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue

Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue

S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
Hue Bridge requis
Offre
Gros plan de l'avant de Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
2 900 lumens
Offre
Gros plan de l'avant de Spot extérieur Lily XL

Spot extérieur Lily XL

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Offre
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Appear

Applique murale extérieure Appear

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Offre
Gros plan de l'avant de A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Précision des couleurs Chromasync™
Offre
Gros plan de l'avant de Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif
Offre
Gros plan de l'avant de A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Précision des couleurs Chromasync™
Offre
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 10 m

Lightstrip Flux 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
1-12 sur 76

Tout savoir sur la promotion d’éclairage connecté Sports Live

Quand a lieu l'offre Sports Live ?

Quels produits sont inclus dans ces offres d’éclairage connecté ?

Comment puis-je rester informé des offres Philips Hue, notamment celles de la promotion Sports Live ?

Conditions générales

  • Cette promotion est valable jusqu'au 21 juin 2026 à 23h59.
  • Ajoutez deux (2) articles ou plus de la sélection à votre panier et obtenez 15 % de réduction sur le prix total des produits promotionnels éligibles. Si un Hue Bridge fait partie de ces articles, vous bénéficierez d'une réduction de 25 % sur le prix total des produits promotionnels éligibles.
  • La réduction est appliquée au total des articles promotionnels éligibles dans le panier au moment de la commande sur https://www.philips-hue.com/fr-be/products/promotions/sport-experience.
  • La remise s'applique à un maximum de 25 produits dans le cadre de cette promotion.
  • Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks et tout achat est en outre soumis aux conditions générales des offres de Philips Hue.
  • En cas de retour d'une partie d'une commande, lorsqu'elle est éligible, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement. 
  • Cette promotion ne peut être utilisée conjointement avec aucune autre offre ou code promotionnel sur www.philips-hue.com.
  • Signify Belgique se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier ces conditions générales en les republiant.

Lire la procédure de retour

Vivez cette saison de football comme jamais auparavant avec Hue Sports Live et vos lampes connectées !

Illustration d’un stade de football sur un écran de télévision, baignée de tons verts lumineux, mettant en avant l’offre d’éclairage Hue Sports Live.

Moments forts du match

Vos lampes signalent chaque moment : du coup d’envoi, à la mi-temps et au coup de sifflet final. 

Un groupe d'amis célèbre un but vu lors d'un match de football à la télévision grâce à la fonctionnalité Hue Sports Live, qui fait réagir les lampes en temps réel dans des tons de rose et de bleu.

Tous les buts

Des effets de lumière sont déclenchés en temps réel pour marquer chaque but et célébrer les victoires de votre équipe.

Quatre amis installés sur un canapé, l’un tenant un ballon de football, regardent un match à la télévision, tandis que grâce à la fonctionnalité Hue Sports Live, les lampes s’illuminent en rouge lors d’un carton rouge.

Cartons rouges et jaunes

Des changements de dynamique aux décisions de l’arbitre, vos lampes réagissent aux hauts et aux bas instantanément.

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