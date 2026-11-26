2026-02-17

Avez-vous déjà parcouru un jardin aménagé professionnellement ou un Resort haut de gamme la nuit et remarqué comment la lumière se love contre le sol, guidant vos pas sans jamais vous éblouir? Ces élégants poteaux verticaux courts sont appelés des bornes lumineuses.

Les bornes lumineuses sont des luminaires montés au sol conçus pour offrir un éclairage de faible niveau. Contrairement aux lampadaires imposants qui peuvent projeter des ombres dures, les bornes dirigent la lumière exactement là où elle est nécessaire—au sol. Elles servent à la fois de repères pratiques et d’éléments décoratifs, mariant sécurité et style dans l’aménagement paysager moderne.