Contrôle intelligent pour les lumières traditionnelles

Trois luminaires suspendus équipés d’ampoules non intelligentes qui émettent une lumière blanche.

Obtenez la commande intelligente de vos lumières non intelligentes traditionnelles avec des interrupteurs muraux filaires et une prise intelligente.
Intégrez vos lumières non intelligentes dans votre écosystème Philips Hue pour un contrôle sans effort avec l’application Hue, la commande vocale et des automatisations.

Magasinez les commandes intelligentes

Obtenez une commande intelligente

Une prise intelligente Philips Hue blanche.

Prise intelligente

Magasinez les prises intelligentes

Comment installer des interrupteurs câblés

Comparez les interrupteurs

Utilisez notre guide pratique pour voir quels interrupteurs correspondent à vos besoins. En plus des interrupteurs pour les lumières non intelligentes, nous avons également inclus nos deux interrupteurs muraux spécialement conçus pour les lumières intelligentes Hue afin de donner un aperçu complet.

Interrupteur marche/arrêt filaire

1 and 2 channel

Magasinez les interrupteurs marche/arrêt filaires

Gradateur filaire

1 channel

Magasinez les gradateurs

Interrupteur mural câblé

-

Magasinez les interrupteurs muraux filaires

Interrupteur mural

Battery

Magasinez les interrupteurs muraux

Lampes prises en charge

Lumières traditionnelles 
Lumières à intensité variable traditionnelles 
Ampoules intelligentes
Ampoules intelligentes

Bridge requis

Non, mais fonctionnalité limitée
Non mais fonctionnalité limitée
Oui
Oui

Câblage

Fil neutre nécessaire
Fonctionne avec ou sans câble neutre
Fil neutre nécessaire
Aucun fil neutre n’est nécessaire

Source d’alimentation

Secteur
Secteur
Secteur
Batterie (5+ ans)

Compatibilité des interrupteurs

Interrupteur berceau, à bascule, à bouton-poussoir
Interrupteur berceau, à bascule, à bouton-poussoir
Interrupteur berceau, à bascule, à bouton-poussoir
Interrupteur berceau, à bascule, à bouton-poussoir

Canaux

1 ou 2 canaux
1 canal
s.o.
s.o.

Dimensions

41 x 37 x 15 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
43 x 38 x 10 mm

Gradation

Non
Oui
Oui
Oui

Prise en charge de Matter

Oui (en tant que lumière)
Oui (en tant que lumière)
Oui, uniquement par l’intermédiaire du Bridge
Oui, uniquement par l’intermédiaire du Bridge

Bluetooth

Oui
Oui
Non
Non

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Prise intelligente

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Des idées d’éclairage concrètes

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Découvrez ce que Hue peut faire...

Une femme à la porte d’entrée qui communique grâce à une sonnette vidéo filaire Hue noire.

Sécurité à domicile

Une femme dansant sur un patio sous des guirlandes lumineuses à globe Festavia de Hue qui brillent dans différentes couleurs

Extérieur

Un groupe de quatre luminaires suspendus équipés d’ampoules à filament Philips Hue qui émettent une lumière blanc chaud.

Éclairage d’ambiance

Une femme joue sur son téléviseur avec une configuration d’éclairage de divertissement immersif qui brille en lumière intelligente rouge, orange et blanche.

Espace de divertissement

Un lit doucement éclairé par une lampe de table Signe à dégradé de lumière diffusant une lumière intelligente bleue et orange.

Bandes lumineuses

FAQ sur les commandes intelligentes Philips Hue

Le module d’interrupteur mural nécessite-t-il une pile?

Dois-je choisir une ampoule intelligente ou un interrupteur intelligent?

Que dois-je faire avec mes interrupteurs habituels?

Que se passe-t-il si quelqu’un éteint l’interrupteur?

Que se passe-t-il si j’ai un gradateur physique au lieu d’un interrupteur d’éclairage?

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