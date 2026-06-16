Obtenez la commande intelligente de vos lumières non intelligentes traditionnelles avec des interrupteurs muraux filaires et une prise intelligente.
Intégrez vos lumières non intelligentes dans votre écosystème Philips Hue pour un contrôle sans effort avec l’application Hue, la commande vocale et des automatisations.
Contrôle intelligent pour les lumières traditionnelles
Obtenez la commande intelligente de vos lumières non intelligentes traditionnelles avec des interrupteurs muraux filaires et une prise intelligente.
Comparez les interrupteurs
Utilisez notre guide pratique pour voir quels interrupteurs correspondent à vos besoins. En plus des interrupteurs pour les lumières non intelligentes, nous avons également inclus nos deux interrupteurs muraux spécialement conçus pour les lumières intelligentes Hue afin de donner un aperçu complet.
Interrupteur marche/arrêt filaire
1 and 2 channelMagasinez les interrupteurs marche/arrêt filaires
Gradateur filaire
1 channelMagasinez les gradateurs
Interrupteur mural câblé
-Magasinez les interrupteurs muraux filaires
Interrupteur mural
BatteryMagasinez les interrupteurs muraux
Lampes prises en charge
Bridge requis
Câblage
Source d’alimentation
Compatibilité des interrupteurs
Canaux
Dimensions
Gradation
Prise en charge de Matter
Bluetooth
Des idées d’éclairage concrètes
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