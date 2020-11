Jouez avez les couleurs de l’éclairage intelligent

Philips Hue repousse les limites : avec plus de 16 millions de couleurs, vous pouvez transformer votre maison en un lieu de fête parfait, donner vie à vos histoires avant de dormir, et bien plus encore. Utilisez des scènes d’éclairage préréglées et colorées pour évoquer la sensation de l’été quand vous le souhaitez, ou utilisez vos photos pour revivre des moments spéciaux.