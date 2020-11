Détendez-vous, lisez et concentrez-vous ou faites le plein d'énergie grâce aux ambiances lumineuses

La lumière influe sur notre humeur et le comportement. Philips Hue vous aide à personnaliser vos habitudes quotidiennes afin de les rendre plus agréables. Oubliez votre café du matin et mettez-vous en condition pour la journée qui s'annonce grâce à une lumière blanche fraîche et brillante qui stimulera votre corps et votre esprit. Restez concentrés avec une lumière blanche brillante réglée avec précision, ou allongez-vous et relaxez sous une douce lumière blanche qui rendra vos fins de journées particulièrement agréables.