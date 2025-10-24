Ampoule intelligente BR30-E26 Essentiel – 650 lm - 7,2 W
Entrez dans le monde de l’éclairage intelligent avec cette ampoule Essentiel Philips Hue, dotée d’une lumière tout en couleurs et d’une lumière blanche réglable que vous pouvez facilement ajuster d’une lumière douillette et chaleureuse au blanc froid. Créez l’ambiance parfaite avec une gradation douce, des millions de couleurs, et une bibliothèque de scènes d’éclairage conçue par nos experts – ou créez la vôtre! Compatible avec tous les produits Philips Hue.
Le prix actuel est $34.99
Points forts des produits
- Jusqu’à 650 lumens
- Blanc chaud à froid (2 200 à 6 500 K)
- À intensité réglable à 2 % de luminosité
- Couleur Essentiel
- Commande vocale ou avec l’application
Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
Intensité variable
Oui