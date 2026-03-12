Festavia permanent 30 pieds 16 modules Bl Ext
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À propos de Festavia permanent 30 pieds 16 modules Bl Ext
Le décor ultime pour toute l’année. Personnalisez l’extérieur de votre maison pour toute occasion, toute saison et toute ambiance avec une guirlande d’ampoules lumineuses dotées de capacités couleur. Prolongez facilement les lumières permanentes Festavia grâce à cette guirlande de rallonge de 30 pieds qui comprend 16 ampoules à l’épreuve des intempéries et se connecte directement à l’extrémité d’une guirlande de base. Les lampes permanentes Festavia sont extensibles jusqu’à un maximum de 150 pieds, ce qui vous permet d’obtenir de la lumière le long de toutes vos lignes de toit, avant-toits et soffites.
- Couleur de précision Chromasync™
- Extension de 30 pi avec 16 lumières
- Jusqu’à 50 lm par lumière
- Étanche (IP65)
- Longue durée de vie de 50 000 heures
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677607692
Conception et finition
- Couleur
- Noir
- Matériau
- Plastique
Durabilité
- Plage de températures ambiantes
- De -20 à 45 °C
- Durée de vie nominale
- 50 000
Environnement
- Humidité de fonctionnement
- 5 % <H<75 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Piles fournies
- Non
- Changements de couleurs (DEL)
- Oui
- À l’épreuve des intempéries
- Oui
Caractéristiques de la lumière
- Température de couleur
- 1000-20000 K
Guirlande lumineuse/bande lumineuse
- Accepte les rallonges
- Oui
- Tension d'alimentation
- 24V
Divers
- Conçu spécialement pour
- Dehors, Patio
- Type
- Guirlandes lumineuses
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677607692
- Poids net
- 0,56 kg
- Poids brut
- 0,73 kg
- Hauteur
- 72 mm
- Longueur
- 186,5 mm
- Largeur
- 185 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004284706
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,5
- Consommation
- 13
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 0,56 kg
- Poids net
- 1,24 lb
- Longueur du câble
- 9 150
- Longueur de la guirlande lumineuse
- 9 144 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Flux lumineux de 4 000 K
- 800
- Alimentation principale
- 24 V C.C.
- Code IP
- IP65
- Flux lumineux de 2 700 K
- 680
- Espacement des lumières à DEL (pouces)
- 22,4 in
- Espacement des lumières à DEL
- 57 cm
- Nombre de sources lumineuses
- 16
- Catégorie de protection (guirlandes lumineuses)
- III - safe extra low voltage
L‘ampoule
- Mise à jour du logiciel
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 10.0 et version ultérieure, iOS 16 ou version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage