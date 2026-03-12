Le décor ultime pour toute l’année. Personnalisez l’extérieur de votre maison pour toute occasion, toute saison et toute ambiance avec une guirlande d’ampoules lumineuses dotées de capacités couleur. Prolongez facilement les lumières permanentes Festavia grâce à cette guirlande de rallonge de 30 pieds qui comprend 16 ampoules à l’épreuve des intempéries et se connecte directement à l’extrémité d’une guirlande de base. Les lampes permanentes Festavia sont extensibles jusqu’à un maximum de 150 pieds, ce qui vous permet d’obtenir de la lumière le long de toutes vos lignes de toit, avant-toits et soffites.

Couleur de précision Chromasync™

Extension de 30 pi avec 16 lumières

Jusqu’à 50 lm par lumière

Étanche (IP65)

Longue durée de vie de 50 000 heures