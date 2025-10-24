Rallonge Lighstrip Plus V3
Prolongez votre Hue Lightstrip Plus (vendue séparément) grâce à cette rallonge Lightstrip Plus de 1 mètre (40 pouces). Fixez la bande lumineuse flexible à n’importe quelle surface à l’aide de l’adhésif fourni pour baigner de couleurs n’importe quel espace, quelle que soit sa forme.
Le prix actuel est $47.15
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Hue Bridge requis
- 1 rallonge de 40 po
- Ampoule blanche et colorée
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Silicone