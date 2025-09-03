Aide
Ampoule intelligente A60-E26 – 1 600

Faites entrer les avantages de la lumière du jour naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus intelligente à ce jour, repensée pour produire une lumière blanche à spectre complet – librement ajustable n’importe où entre les teintes chaleureuses de la lueur d’une bougie et la lumière blanche vive énergisante. Ensuite, personnalisez encore plus votre lumière grâce à la gradation ultra-basse qui va de la pleine luminosité jusqu’à 0,2 %.

Culot

Couleur de la lumière

Modèle

Ensemble

Forme

Points forts des produits

  • Jusqu’à 1 600 lumens
  • Lumière à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
  • À intensité réglable à 0,2 % de luminosité
  • Commande vocale ou avec l’application
  • Facile à installer et à utiliser
Commandez jusqu'à 10 lampes avec l'application Bluetooth

Commandez jusqu'à 10 lampes avec l'application Bluetooth

Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez commander vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison.Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et commandez-les toutes en ne touchant qu’un bouton sur votre appareil mobile.

Commandez vos lampes à l'aide de votre voix*

Commandez vos lampes à l'aide de votre voix*

Le système Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistant Google lorsqu’il est jumelé à un dispositif compatible Google Nest ou Amazon Echo. De simples commandes vocales vous permettent de commander de nombreuses lampes dans une pièce ou uniquement une lampe.

Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Ces ampoules et ces appareils d'éclairage fournissent différentes nuances de lumière blanche chaude à froide. Grâce à une gradation complète allant d'un éclairage éclatant à tamisé, vous pouvez régler vos lampes sur la nuance et la luminosité d'éclairage parfaites pour répondre à vos besoins quotidiens.

Bénéficiez d’une gamme complète de fonctions d’éclairage intelligent avec Hue Bridge

Bénéficiez d’une gamme complète de fonctions d’éclairage intelligent avec Hue Bridge

Le Hue Bridge débloque les fonctionnalités qui rendent l'éclairage intelligent vraiment intelligent : contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et bien plus encore. Le Hue Bridge est LA solution pour l’éclairage intelligent tel que vous ne l’avez jamais vu auparavant.

  • Nombre de cycles de commutation

    50 000

  • Durée de vie nominale

    25 000

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

