Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ajoutez deux spots d'ambiance blanche pour rehausser l'atmosphère de votre maison avec une gamme d'éclairage allant de blanc chaud à lumière froide de jour. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller la série complète de fonctionnalités.

Points forts des produits

  • Ambiance blanche Hue
  • Doté de Bluetooth
  • Hue Bridge activé
  • Lumière blanche chaude à froide
  • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    50x58

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

