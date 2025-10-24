Vente
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)
Ajoutez deux spots d'ambiance blanche pour rehausser l'atmosphère de votre maison avec une gamme d'éclairage allant de blanc chaud à lumière froide de jour. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller la série complète de fonctionnalités.
Le prix actuel est $19.99, le prix d'origine est $59.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche chaude à froide
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
50x58