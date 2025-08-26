C’est la façon la plus avancée, la plus intuitive et la plus amusante d’éclairer votre maison à l’intérieur et à l’extérieur. Créez votre installation à partir d’une sélection connectée d’ampoules, de lampes, de luminaires, d’éclairage extérieur et d’accessoires. Profitez de toutes les fonctionnalités grâce au dispositif intelligent Hue Bridge ou Bridge Pro, et configurez et contrôlez tout avec l’application Hue. Bénéficiez d’automatisations, de la synchronisation avec la télévision, les jeux et la musique, de la sécurité pour maison intelligente, du contrôle à distance et bien plus encore!
Avec un choix de 8 millions de couleurs et de multiples tons de lumière blanche chaude à froide, créez l’ambiance parfaite pour toutes vos activités à l’intérieur et à l’extérieur. Choisissez l’une de nos scènes d’éclairage coloré sur mesure (ou créez la vôtre!), travaillez ou détendez-vous avec la nuance optimale de lumière blanche ou bien faites scintiller vos lumières comme les étoiles pour les moments très spéciaux.
Les ampoules classiques ont besoin d’un gradateur spécial qui se branche sur le réseau électrique de la maison. Avec les lampes intelligentes, la gradation est intégrée : l’application Hue, les interrupteurs intelligents et même votre voix peuvent tamiser la lumière instantanément et en douceur.
Les dispositifs Hue Bridge et Bridge Pro vous permettent de bénéficier d’un ensemble complet de fonctions avancées d’éclairage intelligent. Les fonctions incluent notamment des effets lumineux originaux, un éclairage immersif synchronisé avec vos systèmes de divertissement, l’intégration de la sécurité pour la maison Hue Secure avec des lampes et caméras, la commande vocale à l’aide d’assistants intelligents et de nombreuses automatisations intelligentes. Le Bridge Pro est notre concentrateur d’éclairage intelligent le plus avancé qui offre plus de fonctionnalités, prend en charge plus d’éclairages et est plus rapide.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.