Commande vocale

Philips Hue fonctionne avec Alexa d'Amazon, HomeKit d'Apple, et Google Home, alimenté par Google Assistant, pour vous permettre de commander vocalement vos lumières. Éteignez ou allumez vos lumières. Atténuez-les à la luminosité voulue pour une ambiance parfaite. Vous pouvez même rappeler des ambiances précédentes, changer les couleurs et bien plus encore, le tout sans lever un doigt.