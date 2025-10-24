Interrupteur tap
Rappelez facilement vos quatre scènes d'éclairage préférées ou allumez/éteignez toutes les lumières en même temps. Le commutateur Tap est entièrement sans fil et portable. Oubliez les piles, car le commutateur Tap est automatiquement alimenté lorsque vous appuyez sur un bouton.
Le prix actuel est $59.99
Points forts des produits
- Hue Bridge requis
- Installation sans fil
- Automatise vos lumières
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Plastique