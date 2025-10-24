Ampoule simple E26
Ajoutez une ampoule blanche Philips Hue à votre système et rehaussez l’aspect de votre maison à l’aide d’un éclairage blanc doux que vous pouvez ajuster et commander à distance. Automatisez vos lumières pour donner l’impression que vous êtes à la maison quand vous n’y êtes pas ou réglez des minuteries.
Le prix actuel est $19.99
Points forts des produits
- White
- Hue Bridge requis
- 1 ampoule E26
- Lumière blanc chaud (2 700 K)
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x110