Trousse de gradation sans fil E26
Découvrez la gradation sans fil tout en douceur grâce au kit de gradation sans fil Philips Hue. Commandez l’ampoule avec le gradateur inclus, ou connectez l’ensemble de l’éclairage à un pont Philips Hue afin de le contrôler à partir de votre appareil intelligent.
Points forts des produits
- White
- Hue Bridge activé
- 1 ampoule E26
- Gradateur inclus
- Lumière blanc chaud (2 700 K)
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x110