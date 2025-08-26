Cette promotion est valide uniquement jusqu'à 17 septembre 2025.

Le rabais s'applique à un maximum de 25 produits par commande.

Ce rabais ne peut être utilisé conjointement à toute autre offre sur philips-hue.com/fr-ca et ne peut être combiné avec d'autres offres ou codes.

Le prix de ces produits sera barré, le rabais ayant déjà été appliiqué aux produits éligibles et aucun autre rabais ne sera appliqué à la caisse.

Advenant un retour sur une commande, où admissible, une réduction de valeur proportionnelle sera faite du montant du remboursement.

Cette promotion est sous réserve de la disponibilité du stock et tout achat est de plus assujetti aux Conditions de vente générales de Philips.

Signify Canada Ltée se réserve le droit d'annuler un code de promotion en tout temps ou de modifier ces conditions en les éditant à nouveau.