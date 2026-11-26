17 février 2026

Avez-vous déjà traversé un jardin paysagé professionnel ou un hôtel de luxe la nuit et remarqué comment la lumière semble épouser le sol, guidant vos pas sans jamais vous éblouir ? Ces élégantes bornes lumineuses verticales et courtes sont appelées bornes lumineuses.

Les bornes sont des luminaires montés au sol conçus pour fournir un éclairage à faible niveau. Contrairement aux lampadaires imposants qui peuvent projeter des ombres dures, les bornes concentrent la lumière exactement là où vous en avez besoin—au sol. Elles servent à la fois de guides fonctionnels et d'accents esthétiques, comblant l'écart entre sécurité et style dans la conception paysagère moderne.