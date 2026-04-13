Lancez-vous avec le kit de recette Philips Hue Light. Avec l'ampoule E27 et l'interrupteur avec variateur inclus, vous pouvez faire défiler quatre recettes de lumière préréglées et profiter de la gradation sans fil. Connectez tout au pont Hue pour déverrouiller les fonctions intelligentes.

White Ambiance

Bluetooth activé

Hue Bridge activé

Jusqu’à 806 lumens*

Lumière blanche, chaud-froid

Contrôle intelligent avec Hue Bridge*