A19 - Ampoule connectée E27 - 800

Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance A19 - Ampoule connectée E27 - 800
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À propos du A19 - Ampoule connectée E27 - 800

Lancez-vous avec le kit de recette Philips Hue Light. Avec l'ampoule E27 et l'interrupteur avec variateur inclus, vous pouvez faire défiler quatre recettes de lumière préréglées et profiter de la gradation sans fil. Connectez tout au pont Hue pour déverrouiller les fonctions intelligentes.

  • White Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Jusqu’à 806 lumens*
  • Lumière blanche, chaud-froid
  • Contrôle intelligent avec Hue Bridge*
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay