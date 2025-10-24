Applique murale Sana
L'applique murale Sana a un design élégant et un effet de lumière indirecte. Créez l'atmosphère parfaite avec n'importe quelle nuance de lumière blanche ou colorée. Fonctionne en tant que lampe autonome ou qu'élément de votre système d'éclairage intelligent avec le pont Hue.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Aluminium