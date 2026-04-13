Extension de spot sous meuble Philips Hue
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À propos du Extension de spot sous meuble Philips Hue
Profitez d'une ambiance encore plus fonctionnelle et colorée pour toutes les surfaces du plan de travail de la cuisine ou sous les meubles. Étendez votre installation de spots sous meubles en ajoutant jusqu'à trois lampes supplémentaires à la prise grâce à la box incluse. Désormais, toute votre cuisine sera bien éclairée ! La lumière du jour à spectre complet apporte toutes les tonalités de lumière blanche, et Chromasync assure une correspondance précise des couleurs sur les lampes pour un résultat homogène. Contrôlez vos lampes comme vous le souhaitez. Appli Hue, voix ou contrôles intelligents. Accédez à des automatismes et fonctionnalités avancées avec un Hue Bridge.
- Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
- Lumière blanche et colorée réglable
- Correspondance précise des couleurs Chromasync™
- Facile à confectionner soi-même
- Contrôlez et personnalisez à l'aide de l'application Hue
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103138514
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Aluminium, Aluminium moulé sous pression, Polycarbonate
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50'000
- Plage de température ambiante
- +10 à +25 °C
- Durée de vie nominale
- 25'000
Options/accessoires inclus
- Hauteur réglable
- Non
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Portable
- Non
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 49
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- >80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 0.5
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 108
Divers
- Conçu spécialement pour
- Chambre, Bureau à domicile, Cuisine, Séjour
- Style
- Fonctionnel
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103138514
- Poids net
- 0.2 kg
- Poids brut
- 0.35 kg
- Hauteur
- 72 mm
- Longueur
- 245 mm
- Largeur
- 125 mm
- Code 12NC
- 929004346301
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0.1
- Puissance
- 2.6
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 2.6
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 20 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 250
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Lumière colorée et blanche (RGBW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- n/a
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II et III - Combinaison de DI et TBTS
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Flux lumineux à 2 700 K
- 240
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Meubles
L'ampoule
- Design
- Spotlight
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement