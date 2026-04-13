Profitez d'une ambiance encore plus fonctionnelle et colorée pour toutes les surfaces du plan de travail de la cuisine ou sous les meubles. Étendez votre installation de spots sous meubles en ajoutant jusqu'à trois lampes supplémentaires à la prise grâce à la box incluse. Désormais, toute votre cuisine sera bien éclairée ! La lumière du jour à spectre complet apporte toutes les tonalités de lumière blanche, et Chromasync assure une correspondance précise des couleurs sur les lampes pour un résultat homogène. Contrôlez vos lampes comme vous le souhaitez. Appli Hue, voix ou contrôles intelligents. Accédez à des automatismes et fonctionnalités avancées avec un Hue Bridge.

Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)

Lumière blanche et colorée réglable

Correspondance précise des couleurs Chromasync™

Facile à confectionner soi-même

Contrôlez et personnalisez à l'aide de l'application Hue