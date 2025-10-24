Kit de démarrage GU10
Ajoutez une couleur d’ambiance à n’importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance GU10. Connectez-vous au Hue Bridge inclus pour profiter d’une liste infinie de fonctions. Commandez à l’aide de l’application ou de la voix.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Éclairage blanc et coloré
- Pont Hue Bridge inclus
- Contrôle avec l'application ou la voix*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x71