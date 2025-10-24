Ajoutez un luminaire Philips Hue Bloom à votre système pour transformer votre intérieur grâce à une lumière de haute qualité blanche ou colorée. Créez un éclairage d'ambiance indirect et mettez en valeur des meubles ou d'autres éléments de votre déco. Vous pouvez le placer partout où une prise de courant est disponible.