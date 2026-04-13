Lot 2 barres linéaires Philips Hue Gradient
À propos du Lot 2 barres linéaires Philips Hue Gradient
Ces lampes sous meuble sont parfaits pour les cuisines ou tout autre espace avec des armoires et des étagères. Elles allient fonctionnalité et ambiance pour s'adapter à chaque instant. Préparez vos repas avec des tons clairs de lumière du jour, dînez sous une lumière chaleureuse, puis détendez-vous avec un dégradé de lumières coloré qui crée des effets vibrants. La lumière du jour à spectre complet apporte toutes les tonalités de lumière blanche, et Chromasync assure une correspondance précise des couleurs sur les lampes pour un résultat homogène. Cette lumière en aluminium peint premium se monte facilement sous les armoires de cuisine ou les étagères et se branche sur votre prise murale existante. Commencez par un lot de 2 lumières linéaires Gradient et étendez-les, pour atteindre jusqu'à 3 mètres avec 5 lampes. Contrôlez vos lampes comme vous le souhaitez. Appli, voix ou contrôles intelligents. Accédez à des automatismes et fonctionnalités avancées avec un Hue Bridge.
- Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
- Effets d'éclairage dégradés
- Correspondance précise des couleurs Chromasync™
- Facile à confectionner soi-même
- Contrôlez et personnalisez à l'aide de l'application Hue
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103138637
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Aluminium, Aluminium moulé sous pression, Polycarbonate
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50'000
- Durée de vie nominale
- 25'000
Options/accessoires inclus
- Hauteur réglable
- Non
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Portable
- Non
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 120
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- >80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 0.5
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 90
Divers
- Conçu spécialement pour
- Chambre, Bureau à domicile, Cuisine, Séjour
- Style
- Fonctionnel
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103138637
- Poids net
- 1.2 kg
- Poids brut
- 1.5 kg
- Hauteur
- 72 mm
- Longueur
- 630 mm
- Largeur
- 146 mm
- Code 12NC
- 929004346501
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0.1
- Puissance
- 16
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 29 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 1'400
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- n/a
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II et III - Combinaison de DI et TBTS
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Flux lumineux à 2 700 K
- 980
- Nombre de sources lumineuses
- 2
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Meubles
L'ampoule
- Design
- Yes
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement