Des spots polyvalents qui apportent la lumière parfaite à chaque surface du plan de travail de la cuisine ou de la maison. La lumière du jour à spectre complet offre une gamme de tons de lumière blanche, du blanc froid pour cuisiner aux tons chauds et doux pour savourer un dîner relaxant. Réglez les spots sur l'une des 16 millions de couleurs pour transformer vos armoires en élément décoratif ou créer une ambiance idéale pour se détendre. La technologie Chromasync offre une correspondance des couleurs sur toutes les lampes. Ces spots se montent facilement sous les armoires de cuisine ou les étagères et se branchent sur votre prise murale existante. Commencez par un lot de 3 spots, puis branchez jusqu'à trois lampes supplémentaires sur la prise à l'aide de la box incluse. Contrôlez vos lampes comme vous le souhaitez. Appli Hue, voix ou contrôles intelligents. Accédez à des automatismes et fonctionnalités avancées avec un Hue Bridge.

Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)

Lumière blanche et colorée réglable

Correspondance précise des couleurs Chromasync™

Facile à confectionner soi-même

Contrôlez et personnalisez à l'aide de l'application Hue