Lot de 3 spots sous meuble Philips Hue
À propos du Lot de 3 spots sous meuble Philips Hue
Des spots polyvalents qui apportent la lumière parfaite à chaque surface du plan de travail de la cuisine ou de la maison. La lumière du jour à spectre complet offre une gamme de tons de lumière blanche, du blanc froid pour cuisiner aux tons chauds et doux pour savourer un dîner relaxant. Réglez les spots sur l'une des 16 millions de couleurs pour transformer vos armoires en élément décoratif ou créer une ambiance idéale pour se détendre. La technologie Chromasync offre une correspondance des couleurs sur toutes les lampes. Ces spots se montent facilement sous les armoires de cuisine ou les étagères et se branchent sur votre prise murale existante. Commencez par un lot de 3 spots, puis branchez jusqu'à trois lampes supplémentaires sur la prise à l'aide de la box incluse. Contrôlez vos lampes comme vous le souhaitez. Appli Hue, voix ou contrôles intelligents. Accédez à des automatismes et fonctionnalités avancées avec un Hue Bridge.
- Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
- Lumière blanche et colorée réglable
- Correspondance précise des couleurs Chromasync™
- Facile à confectionner soi-même
- Contrôlez et personnalisez à l'aide de l'application Hue
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103138699
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Aluminium, Aluminium moulé sous pression, Polycarbonate
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50'000
- Plage de température ambiante
- +10 à +25 °C
- Durée de vie nominale
- 25'000
Options/accessoires inclus
- Hauteur réglable
- Non
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Portable
- Non
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 49
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- >80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 0.5
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 108
Divers
- Conçu spécialement pour
- Chambre, Bureau à domicile, Cuisine, Séjour
- Style
- Fonctionnel
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103138699
- Poids net
- 0.9 kg
- Poids brut
- 1.25 kg
- Hauteur
- 72 mm
- Longueur
- 365 mm
- Largeur
- 232 mm
- Code 12NC
- 929004346601
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0.1
- Puissance
- 7.8
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 7.8
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 20 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 750
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Lumière colorée et blanche (RGBW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- n/a
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II et III - Combinaison de DI et TBTS
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Flux lumineux à 2 700 K
- 720
- Nombre de sources lumineuses
- 3
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Meubles
L'ampoule
- Design
- Spotlight
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement