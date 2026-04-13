Lot de 3 spots sous meuble Philips Hue

Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Lot de 3spots sous meuble PhilipsHue
Gros plan de l'arrière de Hue White and Color Ambiance Lot de 3spots sous meuble PhilipsHue
Gros plan de l'arrière de Hue White and Color Ambiance Lot de 3spots sous meuble PhilipsHue
Gros plan détaillé de Hue White and Color Ambiance Lot de 3spots sous meuble PhilipsHue
Gros plan détaillé de Hue White and Color Ambiance Lot de 3spots sous meuble PhilipsHue
Dimensions indiquées de Hue White and Color Ambiance Lot de 3spots sous meuble PhilipsHue
Contenu de l'emballage de Hue White and Color Ambiance Lot de 3spots sous meuble PhilipsHue
Emballage de Hue White and Color Ambiance Lot de 3spots sous meuble PhilipsHue
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À propos du Lot de 3 spots sous meuble Philips Hue

Des spots polyvalents qui apportent la lumière parfaite à chaque surface du plan de travail de la cuisine ou de la maison. La lumière du jour à spectre complet offre une gamme de tons de lumière blanche, du blanc froid pour cuisiner aux tons chauds et doux pour savourer un dîner relaxant. Réglez les spots sur l'une des 16 millions de couleurs pour transformer vos armoires en élément décoratif ou créer une ambiance idéale pour se détendre. La technologie Chromasync offre une correspondance des couleurs sur toutes les lampes. Ces spots se montent facilement sous les armoires de cuisine ou les étagères et se branchent sur votre prise murale existante. Commencez par un lot de 3 spots, puis branchez jusqu'à trois lampes supplémentaires sur la prise à l'aide de la box incluse. Contrôlez vos lampes comme vous le souhaitez. Appli Hue, voix ou contrôles intelligents. Accédez à des automatismes et fonctionnalités avancées avec un Hue Bridge.

  • Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
  • Lumière blanche et colorée réglable
  • Correspondance précise des couleurs Chromasync™
  • Facile à confectionner soi-même
  • Contrôlez et personnalisez à l'aide de l'application Hue
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay