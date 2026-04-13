Resilience pack : Lightstrip Plus + Sync box + Bridge

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Gros plan de l'avant de Resilience pack : Lightstrip Plus + Sync box + Bridge
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À propos du Resilience pack : Lightstrip Plus + Sync box + Bridge

Tout ce dont vous avez besoin pour un éclairage surround ! Regardez vos lumières clignoter, danser, s'atténuer et s'éclairer au rythme de l'action à l'écran. Le pack comprend un Bridge, qui donne accès à toutes les fonctionnalités supplémentaires du système Philips Hue.

  • Lightstrip Plus 2 mètres
  • Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
  • Synchronisez vos lumières à votre télévision
  • Lumière blanche et colorée
  • Installation facile avec l'application

Produits tendances

Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces

Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box

€219,99

Nouveau
Connecteur flexible Hue Flux, lot de 4

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Connecteur flexible Hue Flux, lot de 4

Connecteur de 50 cm / 1,6 pied pour configuration complexe
Transition lumineuse parfaite
Installation précise
Utilisation simple et sécurisée

€29,99

Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

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Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

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Mélange précis des couleurs Chromasync™
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€99,99

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Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
4 800 lumens

€149,99

Bridge Pro

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Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€99,99

Créez un kit
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

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