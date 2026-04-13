Resilience pack : Lightstrip Plus + Sync box + Bridge
Le prix du lot est de €350,97, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €389,97
Le prix du lot est de €350,97, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €389,97
Promotion
Article plus disponible
À propos du Resilience pack : Lightstrip Plus + Sync box + Bridge
Tout ce dont vous avez besoin pour un éclairage surround ! Regardez vos lumières clignoter, danser, s'atténuer et s'éclairer au rythme de l'action à l'écran. Le pack comprend un Bridge, qui donne accès à toutes les fonctionnalités supplémentaires du système Philips Hue.
-
- Lightstrip Plus 2 mètres
- Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
- Synchronisez vos lumières à votre télévision
- Lumière blanche et colorée
- Installation facile avec l'application
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871403
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
- 1
- Hue Play HDMI sync box
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1
Produits tendances
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces
Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
€219,99
Nouveau
LIGHTSTRIPS
Connecteur flexible Hue Flux, lot de 4
Connecteur de 50 cm / 1,6 pied pour configuration complexe
Transition lumineuse parfaite
Installation précise
Utilisation simple et sécurisée
€29,99
LIGHTSTRIPS
Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
2 900 lumens
€99,99
LIGHTSTRIPS
Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
4 800 lumens
€149,99
Hue
Bridge Pro
Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center
€99,99
Créez un kit
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
€21,99