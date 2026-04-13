Tout ce dont vous avez besoin pour un éclairage surround ! Regardez vos lumières clignoter, danser, s'atténuer et s'éclairer au rythme de l'action à l'écran. Le pack comprend un Bridge, qui donne accès à toutes les fonctionnalités supplémentaires du système Philips Hue.



Lightstrip Plus 2 mètres

Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI

Synchronisez vos lumières à votre télévision

Lumière blanche et colorée

Installation facile avec l'application