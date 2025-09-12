Sentez-vous plus en sécurité grâce à Philips Hue ! Obtenez un flux en direct HD 1080p net et clair, allumez les lumières ou envoyez une alerte à votre appareil mobile lorsqu'un mouvement ou un son est détecté, et plus encore. Cette caméra filaire est facile à monter et à installer dans tous les domiciles.