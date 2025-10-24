A60 - Ampoule connectée B22 - 1100 (pack de 2)
Ces deux ampoules LED intelligentes B22 offrent exactement la quantité nécessaire de lumière intelligente blanche et douce. Avec une luminosité équivalente à une ampoule traditionnelle de 75 W, ces ampoules conviennent particulièrement pour éclairer les zones du salon ou de la cuisine.
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 1055 lumens*
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110