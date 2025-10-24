Panneau lumineux rectangulaire Aurelle

Connectez la lampe en barre Aurelle Philips Hue White Ambiance à votre système Philips Hue pour bénéficier d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous donner de l'énergie, à vous concentrer, à lire ou à vous détendre. Conçue pour améliorer la notion d'espace dans votre intérieur.