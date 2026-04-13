Ces lampes sous meuble sont parfaits pour les cuisines ou tout autre espace avec des armoires et des étagères. Elles allient fonctionnalité et ambiance pour s'adapter à chaque instant. Préparez vos repas avec des tons clairs de lumière du jour, dînez sous une lumière chaleureuse, puis détendez-vous avec un dégradé de lumières coloré qui crée des effets vibrants. La lumière du jour à spectre complet apporte toutes les tonalités de lumière blanche, et Chromasync assure une correspondance précise des couleurs sur les lampes pour un résultat homogène. Cette lumière en aluminium peint premium se monte facilement sous les armoires de cuisine ou les étagères et se branche sur votre prise murale existante. Commencez par un lot de 2 lumières linéaires Gradient et étendez-les, pour atteindre jusqu'à 3 mètres avec 5 lampes. Contrôlez vos lampes comme vous le souhaitez. Appli, voix ou contrôles intelligents. Accédez à des automatismes et fonctionnalités avancées avec un Hue Bridge.

Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)

Effets d'éclairage dégradés

Correspondance précise des couleurs Chromasync™

Facile à confectionner soi-même

Contrôlez et personnalisez à l'aide de l'application Hue