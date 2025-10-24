Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Solution LightStrip Plus 2m + 1m

Solution LightStrip Plus 2m + 1m

Ajoutez une bande LightStrip Plus à votre système Philips Hue et créez une ambiance immersive sous des bars, des meubles de rangement et derrière des systèmes pour spectacle. Les bandes LightStrip Plus sont flexibles : vous pouvez les plier, les couper et les étendre à votre guise.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Hue Bridge requis
  • LightStrip 1 x 2 m + 1 x 1 m
  • 1 bloc d'alimentation
  • 1 x connecteur d'angle inclus
  • Éclairage blanc et coloré
Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Multicolore

  • Couleur(s)

    multi

  • Matériaux

    Silicone

