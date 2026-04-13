Pack : Hue sync box + Play light bars + ambiance gradient lightstrip
Le prix du lot est de €550,97, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €579,97
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À propos du Pack : Hue sync box + Play light bars + ambiance gradient lightstrip
Préparez-vous pour l'expérience de l'éclairage immersif. Placez les Play light bars et un ambiance gradient lightstrip autour de votre système de home cinéma, connectez la Hue sync box et regardez les lumières changer de couleur, s'atténuer et s'illuminer au rythme de l'action sur votre téléviseur.
- Lumière blanche et colorée
- Synchroniser les lumières avec l'écran de votre téléviseur
- Connectez jusqu'à 4 appareils via les ports HDMI
- La synchronisation nécessite un pont Hue Bridge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870802
Informations produit
- Hue Play HDMI sync box
- 1
- Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2
- 1
- Hue White and Color Ambiance Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
- 1