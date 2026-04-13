Pack : Hue sync box + Play light bars + ambiance gradient lightstrip

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Gros plan de l'avant de Pack: Hue sync box + Play light bars + ambiance gradient lightstrip
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À propos du Pack : Hue sync box + Play light bars + ambiance gradient lightstrip

Préparez-vous pour l'expérience de l'éclairage immersif. Placez les Play light bars et un ambiance gradient lightstrip autour de votre système de home cinéma, connectez la Hue sync box et regardez les lumières changer de couleur, s'atténuer et s'illuminer au rythme de l'action sur votre téléviseur.

  • Lumière blanche et colorée
  • Synchroniser les lumières avec l'écran de votre téléviseur
  • Connectez jusqu'à 4 appareils via les ports HDMI
  • La synchronisation nécessite un pont Hue Bridge
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay