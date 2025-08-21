Aide
Lampadaire et lampe à poser Gradient Signe éclairant d'une lumière violette et rose derrière un homme et une femme regardant la télévision sur le canapé.

Préparez et illuminez la rentrée avec Hue !

Découvrez notre sélection pour optimiser votre intérieur et routine quotidienne

  • Livraison gratuite à partir de €50
  • Retours gratuits sous 30 jours
  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna

Offre de rentrée – deux manières d’économiser

Utilisation de LIGHTSTRIPS Lightstrip Hue Solo 3 mètres.

Remises individuelles

Profitez de remises directement appliquées à l'unité sur une sélection de produits dès l’ajout au panier

Découvrez les remises
Démonstration de Hue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K.

20% d’économies

Bénéficiez de 20% de réduction lors que vous ajoutez et assortissez deux produits au plus de la sélection dans votre panier.

20 % de réduction

Produits à remise individuelle

Offre de rentrée
Lightstrip Hue Solo 3 mètres

LIGHTSTRIPS

Lightstrip Hue Solo 3 mètres
Pliable, découpable et non extensible
Contrôlez l'éclairage avec notre application primée
LED RGBWW et jusqu'à 1 700 lumens
3 mètres

€69,99

€55,99

Offre de rentrée
A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 3)

Hue White and Color Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 3)
jusqu’à 806 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€149,99

€119,99

Offre de rentrée
A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 4)

Hue White and Color Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 4)
jusqu’à 806 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€199,99

€159,99

Offre de rentrée
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100)

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100)
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Contrôle intelligent
Pont Hue Bridge inclus

€179,99

€119,99

Offre de rentrée
A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 4)

Hue White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 4)
jusqu’à 806 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€99,99

€79,99

Offre de rentrée
Hue Play gradient lightstrip pour PC

LIGHTSTRIPS

Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l’alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge

€149,99

€89,99

Offre de rentrée
Hue Play gradient lightstrip pour PC

LIGHTSTRIPS

Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 32 à 34"
Inclut l’alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge

€169,99

€101,99

Offre de rentrée
A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)

Filament Hue White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)
Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l’application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€99,99

€79,99

Offre de rentrée
Hue Play gradient lightstrip pour PC

LIGHTSTRIPS

Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus

€199,99

€119,99

Offre de rentrée
Hue Play gradient lightstrip pour PC

LIGHTSTRIPS

Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 32 à 34"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus

€219,99

€131,99

Offre de rentrée
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

€159,99

€135,99

Offre de rentrée
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Hue White Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Lumière blanche froide à chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

€69,99

€59,49

Economisez 20% avec la sélection

Bénéficiez de 20% de réduction lors que vous ajoutez et assortissez deux produits au plus de la sélection dans votre panier.

51 produits

Category

Blanche froide à chaude

Blanche froide à chaude

(2)

Lumière colorée

Lumière colorée

(19)

Gradient

Gradient

(14)

Offre de rentrée -20 %
Gros plan de l'avant de Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue

349,99 €

Offre de rentrée -20 %
Gros plan de l'avant de Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

59,99 €

Offre de rentrée -20 %
Gros plan de l'avant de Lumière fine encastrée 90 mm

Hue White and Color Ambiance

Lumière fine encastrée 90 mm
Profilé fin pour plafonds bas
Jusqu’à 1 000 lumens
90 mm
Éclairage blanc et coloré

249,99 €

Offre de rentrée
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

329,99 €

Offre de rentrée -20 %
Gros plan de l'avant de Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

159,99 €

Offre de rentrée -20 %
Gros plan de l'avant de Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

21,99 €

Offre de rentrée -20 %
Gros plan de l'avant de Hue Play pack x2

Hue White and Color Ambiance

Hue Play pack x2
Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

139,99 €

Offre de rentrée -20 %
Gros plan de l'avant de Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre

Hue White and Color Ambiance

Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre
LED intégrée
Requiert un kit de base Gradient Lightstrip
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

64,99 €

Offre de rentrée -20 %
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 55 pouces

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Hue Play gradient 55 pouces

Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box

199,99 €

Offre de rentrée -20 %
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

329,99 €

Offre de rentrée -20 %
Gros plan de l'avant de GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

109,99 €

Offre de rentrée -20 %
Gros plan de l'avant de Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
Bloc d’alimentation fourni
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

59,99 €

1-12 sur 51

Conditions générales de vente

  • L'offre de rentrée est valable du 21 août au 3 septembre 2025
  • 20% de réduction sur une association de produits : ajoutez deux (2) articles ou plus parmi une sélection d'ampoules, de lampes, de luminaires, de lightstrips et d'accessoires pour profiter de 20 % sur votre panier. La réduction s'applique sur les articles de la sélection offre de rentrée et apparaît au moment du paiement
  • Produits à remise individuelle : les produits affichent déjà un prix réduit selon le prix de référence public. La réduction ne dépend pas d'autres articles achetés et aucune réduction supplémentaire ne sera appliquée lors du paiement
  • Cette offre ne peut être combiné à aucune autre offre sur philips-hue.com et ne peut être combiné à aucun autre code promotionnel.
  • En cas de retour d'une partie de la commande, le montant de la remise proportionnelle sera déduit du montant du remboursement, s'il y a lieu.
  • Cette promotion est valable dans la limite des stocks disponibles, et tout achat est soumis aux conditions générales de vente de Philips Hue.
  • Signify France se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment, ou de modifier ces conditions générales en les republiant.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay