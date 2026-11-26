Progettare un giardino non riguarda solo le piante; è anche questione di come ti senti quando esci dopo il tramonto. Capendo cosa sono le luci a colonnina e come possono valorizzare il tuo spazio, stai facendo il primo passo verso un design di giardino più intelligente e bello. Che tu scelga i colori vivaci della Calla o il classico bagliore del Tuar, i tuoi sentieri non saranno mai più gli stessi.