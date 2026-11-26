17/02/2026
Ti è mai capitato di passeggiare in un giardino progettato professionalmente o in un resort di lusso di notte e notare come la luce sembri abbracciare il terreno, guidando i tuoi passi senza mai accecarti? Quei eleganti e bassi paletti verticali si chiamano colonnine luminose.
Le colonnine luminose sono apparecchi montati a terra progettati per fornire un'illuminazione a basso livello. A differenza dei lampioni alti che possono creare ombre marcate, le colonnine concentrano la luce esattamente dove serve—sul terreno. Servono sia come guide funzionali che come accenti estetici, colmando il divario tra sicurezza e stile nel design paesaggistico moderno.