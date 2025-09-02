Assistenza
Videocamera con cavo Secure

Lascia che Philips Hue tenga d'occhio la tua casa per te! Ottieni uno streaming live HD nitido e chiaro a 1080p, accendi le luci o invia un avviso al tuo dispositivo mobile quando viene rilevato un movimento, oppure attiva anche un allarme sonoro con un tocco nell'app Hue. Questa telecamera di sicurezza domestica cablata è facile da montare e installare in qualsiasi casa.

  • Crittografia end-to-end
  • Video HD a 1080p
  • Collegabile alla presa elettrica
  • Montaggio a parete incluso
Tutto con un Philips Hue Bridge

Un Hue Bridge ti offre la suite completa di funzioni di sicurezza per una casa connessa: allarmi luminosi e sonori, automazione della simulazione di presenza e la possibilità di espandere la configurazione della tua sicurezza domestica (o illuminazione smart).

Monitora la tua casa

Ricevi notifiche direttamente sul tuo dispositivo mobile ogni volta che la videocamera Secure rileva un movimento. Crea zone di attività o di consegna pacchi per ricevere avvisi a seconda di ciò che ha attivato il movimento, ad esempio una persona, un animale, un veicolo o un pacco.

Dai l'impressione di essere a casa

Usa la videocamera Secure con l'automazione della simulazione di presenza e la funzione di comunicazione bidirezionale per aggiungere un altro livello alla tua sicurezza in casa, offrendoti la massima tranquillità.

