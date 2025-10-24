A60 - lampadina connessa E27 - 800
Ottieni una luce bianca fredda e calda con tutte le possibili sfumature grazie a questa lampadina LED intelligente E27. Adatta alla maggior parte degli apparecchi di illuminazione, offre anche una dimmerazione immediata.
Il prezzo attuale è € 29,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Fino a 800 lumen*
- Luce bianca da calda a fredda
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x110