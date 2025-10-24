Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance E27 (confezione da 2)

E27 (confezione da 2)

Adatte alla maggior parte degli apparecchi di illuminazione, queste due lampadine LED intelligenti E27 offrono luce calda e fredda con tutte le possibili sfumature, nonché una dimmerazione wireless immediata.

  • White Ambiance
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Luce bianca da calda a fredda
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    60x110

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

