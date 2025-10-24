E27 (confezione da 2)
Adatte alla maggior parte degli apparecchi di illuminazione, queste due lampadine LED intelligenti E27 offrono luce calda e fredda con tutte le possibili sfumature, nonché una dimmerazione wireless immediata.
Il prezzo attuale è € 44,90
- White Ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca da calda a fredda
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x110