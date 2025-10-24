Faretto Buckram con 2 luci
Il faretto bianco Buckram di Philips Hue White ambiance ti offre una luce bianca da calda a fredda per la tua routine quotidiana. Regolalo per mettere in evidenza singolarmente ogni punto della tua stanza e gestisci il tutto facilmente tramite il dimmer switch Hue incluso o Bluetooth, oppure connettiti al Bridge Hue per ottenere altre funzionalità.
Il prezzo attuale è € 129,90
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo