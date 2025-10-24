Lampadario a sospensione LED Phoenix
La plafoniera Philips hue Phoenix ti offre una luce regolabile bianca a LED sia calda che fredda in grado di adattarsi a tutti i momenti della tua giornata. Connettila con il bridge hue (non incluso) alla rete Wi-Fi di casa per un controllo semplice tramite il tuo dispositivo.
Il prezzo attuale è € 349,00
- White Ambiance
- LED integrato
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
- Controlla con la voce*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo