Light recipe kit E27
Comincia con il Light Recipe Kit Philips Hue. Con la lampadina E27 e l'interruttore dimmer inclusi, puoi scorrere tra quattro ricette luminose predefinite e sfruttare l'attenuazione senza fili. Connetti tutto al bridge Hue per sbloccare tutte le funzionalità intelligenti.
Il prezzo attuale è € 34,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca da calda a fredda
- Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x110