2 barre lineari Philips Hue gradient
Informazioni su 2 barre lineari Philips Hue gradient
Queste luci sotto i mobili sono perfette per le cucine o qualsiasi spazio con armadi e scaffali in casa. Abbinano illuminazione funzionale e d'atmosfera per adattarsi a ogni momento. Prepara i pasti con nitide tonalità di luce diurna, cena in un bagliore morbido e caldo, poi socializza con sfumature di luce colorata che crea vivaci effetti di illuminazione su parete. La luce diurna a spettro completo riproduce ogni tonalità di luce bianca nell'ambiente, mentre Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra le luci per un aspetto uniforme. Luce in alluminio verniciato di alta qualità, facile da installare sotto i mobili o gli scaffali della cucina, che si collega alla presa a muro esistente. Inizia con una confezione da 2 luci lineari gradient e aumenta collegando una serie di luci fino a 3 metri, per un totale di cinque luci. Controlla le tue luci come preferisci: tramite app, voce o controlli connessi. Sblocca automazioni e funzionalità più avanzate con un Hue Bridge.
- Luce diurna a spettro completo (1.000-20.000 K)
- Illuminazione diffusa sulle pareti
- Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™
- Adatto al fai da te
- Controllo e personalizzazione con l'app Hue
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103138392
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Nera
- Materiale
- Alluminio, Alluminio pressofuso, Policarbonato
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 50.000
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Altezza regolabile
- No
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- Sì
- Portatile
- No
Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso
- 120
- Indice di resa cromatica (CRI)
- >80
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- 0.5
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 90
Varie
- Appositamente progettata per
- Camera da letto, Studio, Cucina, Soggiorno
- Style
- Funzionale
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103138392
- Peso netto
- 1,2 kg
- Peso lordo
- 1,5 kg
- Altezza
- 72 mm
- Lunghezza
- 630 mm
- Larghezza
- 146 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004346101
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,1
- Consumo energetico
- 16
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 29 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 1.400
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Completo di lampada wattaggio
- n/a
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe II e III - Combinazione di doppio isolamento e SELV
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 980
- Numero di sorgenti luminose
- 2
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- Armadietti
Lampadina
- Dimensioni
- Yes
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- Nessun manuale disponibile
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio