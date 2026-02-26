Queste luci sotto i mobili sono perfette per le cucine o qualsiasi spazio con armadi e scaffali in casa. Abbinano illuminazione funzionale e d'atmosfera per adattarsi a ogni momento. Prepara i pasti con nitide tonalità di luce diurna, cena in un bagliore morbido e caldo, poi socializza con sfumature di luce colorata che crea vivaci effetti di illuminazione su parete. La luce diurna a spettro completo riproduce ogni tonalità di luce bianca nell'ambiente, mentre Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra le luci per un aspetto uniforme. Luce in alluminio verniciato di alta qualità, facile da installare sotto i mobili o gli scaffali della cucina, che si collega alla presa a muro esistente. Inizia con una confezione da 2 luci lineari gradient e aumenta collegando una serie di luci fino a 3 metri, per un totale di cinque luci. Controlla le tue luci come preferisci: tramite app, voce o controlli connessi. Sblocca automazioni e funzionalità più avanzate con un Hue Bridge.

Luce diurna a spettro completo (1.000-20.000 K)

Illuminazione diffusa sulle pareti

Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™

Adatto al fai da te

Controllo e personalizzazione con l'app Hue