2 barre lineari Philips Hue gradient

Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance 2 barre lineari Philips Hue gradient
Primo piano del retro di Hue White and color ambiance 2 barre lineari Philips Hue gradient
Primo piano del retro di Hue White and color ambiance 2 barre lineari Philips Hue gradient
Primo piano dettagliato di Hue White and color ambiance 2 barre lineari Philips Hue gradient
Primo piano dettagliato di Hue White and color ambiance 2 barre lineari Philips Hue gradient
Dimensioni delineate di Hue White and color ambiance 2 barre lineari Philips Hue gradient
Contenuto dell'imballaggio di Hue White and color ambiance 2 barre lineari Philips Hue gradient
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Informazioni su 2 barre lineari Philips Hue gradient

Queste luci sotto i mobili sono perfette per le cucine o qualsiasi spazio con armadi e scaffali in casa. Abbinano illuminazione funzionale e d'atmosfera per adattarsi a ogni momento. Prepara i pasti con nitide tonalità di luce diurna, cena in un bagliore morbido e caldo, poi socializza con sfumature di luce colorata che crea vivaci effetti di illuminazione su parete. La luce diurna a spettro completo riproduce ogni tonalità di luce bianca nell'ambiente, mentre Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra le luci per un aspetto uniforme. Luce in alluminio verniciato di alta qualità, facile da installare sotto i mobili o gli scaffali della cucina, che si collega alla presa a muro esistente. Inizia con una confezione da 2 luci lineari gradient e aumenta collegando una serie di luci fino a 3 metri, per un totale di cinque luci. Controlla le tue luci come preferisci: tramite app, voce o controlli connessi. Sblocca automazioni e funzionalità più avanzate con un Hue Bridge.

  • Luce diurna a spettro completo (1.000-20.000 K)
  • Illuminazione diffusa sulle pareti
  • Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™
  • Adatto al fai da te
  • Controllo e personalizzazione con l'app Hue
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay