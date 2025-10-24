B22 (confezione da 1)
Usa questa lampadina LED intelligente B22 in qualsiasi apparecchio standard con attacco a baionetta per ottenere milioni di tonalità di luce bianca e colorata. Con la possibilità di oscuramento wireless, questa lampadina ti consente di impostare l'atmosfera giusta all'istante.
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca e colorata
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x109