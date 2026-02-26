Confezione da 3 faretti Philips Hue sotto i mobili
Informazioni su Confezione da 3 faretti Philips Hue sotto i mobili
Faretti versatili che offrono una luce perfetta per ogni piano di lavoro della cucina o qualsiasi superficie sotto i mobili in casa. Luce diurna a spettro completo che offre una gamma di tonalità di luce bianca: da brillante bianca fredda per la preparazione dei cibi a morbida e calda per una cena rilassante. Imposta i faretti su uno qualsiasi di 16 milioni di colori per trasformare i tuoi mobili in un elemento decorativo o creare un'atmosfera vivace per socializzare. La tecnologia Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra tutte le luci. Questi faretti sono facili da installare sotto i mobili o gli scaffali della cucina e si collegano alla presa a muro esistente. Inizia con una confezione da 3 faretti e aggiungi fino a tre luci alla presa di corrente con la scatola d'illuminazione inclusa. Controlla le tue luci come preferisci: tramite app Hue, a voce o con controlli connessi. Sblocca automazioni e funzionalità più avanzate con un Hue Bridge.
- Luce diurna a spettro completo (1.000-20.000 K)
- Luce bianca tunabel e luce colorata
- Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™
- Adatto al fai da te
- Controllo e personalizzazione con l'app Hue
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103138453
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Nera
- Materiale
- Alluminio, Alluminio pressofuso, Policarbonato
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 50.000
- Intervallo temperatura ambiente
- Da +10 a +25 °C
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Altezza regolabile
- No
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- Sì
- Portatile
- No
Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso
- 49
- Indice di resa cromatica (CRI)
- >80
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- 0.5
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 108
Varie
- Appositamente progettata per
- Camera da letto, Studio, Cucina, Soggiorno
- Style
- Funzionale
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103138453
- Peso netto
- 0,9 kg
- Peso lordo
- 1,25 kg
- Altezza
- 72 mm
- Lunghezza
- 365 mm
- Larghezza
- 232 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004346201
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,1
- Consumo energetico
- 7,8
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 7,8
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 20 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 750
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Luce bianca e colorata (RGBW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Completo di lampada wattaggio
- n/a
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe II e III - Combinazione di doppio isolamento e SELV
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 720
- Numero di sorgenti luminose
- 3
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- Armadietti
Lampadina
- Dimensioni
- Spotlight
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio