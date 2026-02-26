Faretti versatili che offrono una luce perfetta per ogni piano di lavoro della cucina o qualsiasi superficie sotto i mobili in casa. Luce diurna a spettro completo che offre una gamma di tonalità di luce bianca: da brillante bianca fredda per la preparazione dei cibi a morbida e calda per una cena rilassante. Imposta i faretti su uno qualsiasi di 16 milioni di colori per trasformare i tuoi mobili in un elemento decorativo o creare un'atmosfera vivace per socializzare. La tecnologia Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra tutte le luci. Questi faretti sono facili da installare sotto i mobili o gli scaffali della cucina e si collegano alla presa a muro esistente. Inizia con una confezione da 3 faretti e aggiungi fino a tre luci alla presa di corrente con la scatola d'illuminazione inclusa. Controlla le tue luci come preferisci: tramite app Hue, a voce o con controlli connessi. Sblocca automazioni e funzionalità più avanzate con un Hue Bridge.

Luce diurna a spettro completo (1.000-20.000 K)

Luce bianca tunabel e luce colorata

Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™

Adatto al fai da te

Controllo e personalizzazione con l'app Hue