Lampada da tavolo Iris
Aggiungi una lampada Philips Hue Bloom al tuo sistema e trasforma la tua casa con luce bianca e colorata di alta qualità. Crea un'illuminazione ambientale indiretta e metti in risalto i mobili o i dettagli architettonici di casa tua. Puoi posizionarla ovunque sia disponibile una presa di corrente.
Il prezzo attuale è € 119,95
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- LED integrato
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
- Controlla con la voce*
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Trasparente
Materiale
Sintetico