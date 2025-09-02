Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Lightstrip da esterni 2 metri

Lightstrip da esterni 2 metri

Completamente flessibile, la lightstrip da esterni da 2 metri può assumere la forma e la curvatura che vuoi. Traccia un sinuoso percorso in giardino, o lasciala serpeggiare su una parete o colonna: con le clip e viti incluse, puoi installarla ovunque.

Prodotti in primo piano

  • White and Color Ambiance
  • Hue Bridge necessario
  • Lightstrip 2M
  • Luce bianca e colorata
  • Unità di alimentazione inclusa
  • Controllo intelligente con il Hue Bridge*
image by tommysvanevik containing Couch, Furniture, Property, Comfort, Lighting

Ispirazione

Scopri come le altre persone utilizzano le luci connesse Philips Hue per creare l'atmosfera e condividi la tua configurazione su Instagram con l'hashtag #philipshue

image by tommysvanevik containing Couch, Furniture, Property, Comfort, Lighting

@tommysvanevik

image by anonymous containing Property, Decoration, Purple, Plant, Lighting

@nasza.stodola

image by anonymous containing Plant, Automotive lighting, Building, Vehicle, Motor vehicle

@nasza.stodola

image by anonymous containing Plant, Window, Light, Building, Tree

@mojdommojemiejsce

image by anonymous containing Property, Light, Purple, Plant, Lighting

@mojdommojemiejsce

image by arkitektvillaen containing Plant, Property, Flowerpot, Interior design, Architecture

@arkitektvillaen

image by anonymous containing Light, Purple, Decoration, Entertainment, Interior design

@barmxr

image by anonymous containing Property, Couch, Purple, Blue, Lighting

@barmxr

image by je51hen containing Plant, Window, Nature, Wood, Architecture

@je51hen

image by anonymous containing Bathtub, Property, Plumbing fixture, Interior design, Lighting

@conrad_designer_bathrooms

Abbellisci il tuo giardino con l'illuminazione esterna

Abbellisci il tuo giardino con l'illuminazione esterna

Dona al giardino lo stesso splendore della casa. Con oltre 16 milioni di colori e 50.000 sfumature di luce bianca calda e fredda, puoi decorare gli esterni come gli interni, per illuminare un vialetto o mettere in risalto la parte preferita del patio.

Lightstrip flessibile in termini di forma e curvatura

Lightstrip flessibile in termini di forma e curvatura

Completamente flessibile, la lightstrip da esterni si lascia modellare e piegare per illuminare come vuoi tu. Traccia un sinuoso percorso in giardino, o lasciala serpeggiare su una parete o colonna: con le clip e viti incluse, puoi installarla ovunque.

Lightstrip resistente alle intemperie

Lightstrip resistente alle intemperie

La lightstrip esterna resiste a tutte le condizioni atmosferiche, da piccole piogge ad acquazzoni che durano ore.

Striscia di luci perfettamente uniforme e diffusa

Striscia di luci perfettamente uniforme e diffusa

La striscia di luci da esterni Philips Hue dispone di un rivestimento speciale che diffonde o sparge la luce bianca o colorata emessa. Che tu stia usando la striscia per l'illuminazione diretta o indiretta, non c'è bisogno di nasconderla: vedrai solo pura luce.

Alimentatore e spina integrati

Alimentatore e spina integrati

Questi pacchetti dell'unità sono dotati di tutti gli elementi necessari per iniziare, inclusi un lightstrip e un alimentatore da esterni. Quindi tutto ciò che devi fare è decomprimere, installare dove ti piace e accenderli.

Connettiti al Bridge Hue per un controllo illuminazione intelligente completo

Connettiti al Bridge Hue per un controllo illuminazione intelligente completo

Questo prodotto richiede una connessione al Bridge Hue per sbloccare tutte le funzioni e il controllo intelligente. Controlla le luci usando l'app Philips Hue, imposta i timer e le routine, aggiungi o rimuovi luci e molto altro. *Bridge Hue venduto separatamente

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Colore(i)

    multi

  • Materiale

    Silicone

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Strisce luminose/Lightstrip

Varie

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

