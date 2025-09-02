* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Lightstrip da esterni 2 metri
Completamente flessibile, la lightstrip da esterni da 2 metri può assumere la forma e la curvatura che vuoi. Traccia un sinuoso percorso in giardino, o lasciala serpeggiare su una parete o colonna: con le clip e viti incluse, puoi installarla ovunque.
Il prezzo attuale è € 89,90
Prodotti in primo piano
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge necessario
- Lightstrip 2M
- Luce bianca e colorata
- Unità di alimentazione inclusa
- Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Prodotti di tendenza
Hue White and Color Ambiance
Lampada da parete da esterni Econic
€ 189,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada da parete per esterni Appear
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Faretto per esterni Lily
€ 349,99
Hue
Sensore da esterno
€ 59,99
Hue White and Color Ambiance
Proiettore per esterni Discover
€ 199,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada da esterno lineare Amarant
€ 189,99
Hue White and Color Ambiance
Estensione Lightstrip Plus V4 da 1 metro
€ 19,90
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip da esterni 5 metri
€ 239,99
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip da 2 metri
€ 159,90
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
€ 59,90
Hue
Alimentazione da 40 W per esterni
€ 49,90
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip da esterni 2 metri
€ 139,99
Hue White and Color Ambiance
Piedistallo Calla per esterni
€ 129,99
Hue
Cavo di estensione per esterni 2,5 m
€ 24,90
Hue
Alimentazione da 100 W per esterni
€ 89,99
Ispirazione
Scopri come le altre persone utilizzano le luci connesse Philips Hue per creare l'atmosfera e condividi la tua configurazione su Instagram con l'hashtag #philipshue
@tommysvanevik
@nasza.stodola
@nasza.stodola
@mojdommojemiejsce
@mojdommojemiejsce
@arkitektvillaen
@barmxr
@barmxr
@je51hen
@conrad_designer_bathrooms
Abbellisci il tuo giardino con l'illuminazione esterna
Dona al giardino lo stesso splendore della casa. Con oltre 16 milioni di colori e 50.000 sfumature di luce bianca calda e fredda, puoi decorare gli esterni come gli interni, per illuminare un vialetto o mettere in risalto la parte preferita del patio.
Lightstrip flessibile in termini di forma e curvatura
Completamente flessibile, la lightstrip da esterni si lascia modellare e piegare per illuminare come vuoi tu. Traccia un sinuoso percorso in giardino, o lasciala serpeggiare su una parete o colonna: con le clip e viti incluse, puoi installarla ovunque.
Lightstrip resistente alle intemperie
La lightstrip esterna resiste a tutte le condizioni atmosferiche, da piccole piogge ad acquazzoni che durano ore.
Striscia di luci perfettamente uniforme e diffusa
La striscia di luci da esterni Philips Hue dispone di un rivestimento speciale che diffonde o sparge la luce bianca o colorata emessa. Che tu stia usando la striscia per l'illuminazione diretta o indiretta, non c'è bisogno di nasconderla: vedrai solo pura luce.
Alimentatore e spina integrati
Questi pacchetti dell'unità sono dotati di tutti gli elementi necessari per iniziare, inclusi un lightstrip e un alimentatore da esterni. Quindi tutto ciò che devi fare è decomprimere, installare dove ti piace e accenderli.
Connettiti al Bridge Hue per un controllo illuminazione intelligente completo
Questo prodotto richiede una connessione al Bridge Hue per sbloccare tutte le funzioni e il controllo intelligente. Controlla le luci usando l'app Philips Hue, imposta i timer e le routine, aggiungi o rimuovi luci e molto altro. *Bridge Hue venduto separatamente
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Colore(i)
multi
Materiale
Silicone