Prolunga della barra lineare Philips Hue gradient

Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Prolunga della barra lineare Philips Hue gradient
Primo piano del retro di Hue White and color ambiance Prolunga della barra lineare Philips Hue gradient
Primo piano del retro di Hue White and color ambiance Prolunga della barra lineare Philips Hue gradient
Primo piano dettagliato di Hue White and color ambiance Prolunga della barra lineare Philips Hue gradient
Dimensioni delineate di Hue White and color ambiance Prolunga della barra lineare Philips Hue gradient
Contenuto dell'imballaggio di Hue White and color ambiance Prolunga della barra lineare Philips Hue gradient
Imballaggio di Hue White and color ambiance Prolunga della barra lineare Philips Hue gradient
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Informazioni su Prolunga della barra lineare Philips Hue gradient

Aggiungi un'illuminazione ancora più funzionale e d'atmosfera per accompagnare ogni momento in cucina o negli altri spazi in casa. Estendi la barra lineare gradient con questa prolunga. Collega una serie di barre lineari gradient fino a una lunghezza totale di 3 metri con un totale di cinque luci. Aggiungi una sfumatura di colore e luce bianca in ogni angolo della cucina o negli spazi in cui hai armadi o scaffali. La luce diurna a spettro completo riproduce ogni tonalità di luce bianca nell'ambiente, mentre Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra le luci per un aspetto uniforme. Controlla le tue luci come preferisci: tramite app, voce o controlli connessi. Sblocca automazioni e funzionalità più avanzate con un Hue Bridge.

  • Luce diurna a spettro completo (1.000-20.000 K)
  • Illuminazione diffusa sulle pareti
  • Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™
  • Adatto al fai da te
  • Controllo e personalizzazione con l'app Hue
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay