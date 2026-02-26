Aggiungi un'illuminazione ancora più funzionale e d'atmosfera per accompagnare ogni momento in cucina o negli altri spazi in casa. Estendi la barra lineare gradient con questa prolunga. Collega una serie di barre lineari gradient fino a una lunghezza totale di 3 metri con un totale di cinque luci. Aggiungi una sfumatura di colore e luce bianca in ogni angolo della cucina o negli spazi in cui hai armadi o scaffali. La luce diurna a spettro completo riproduce ogni tonalità di luce bianca nell'ambiente, mentre Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra le luci per un aspetto uniforme. Controlla le tue luci come preferisci: tramite app, voce o controlli connessi. Sblocca automazioni e funzionalità più avanzate con un Hue Bridge.

Luce diurna a spettro completo (1.000-20.000 K)

Illuminazione diffusa sulle pareti

Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™

Adatto al fai da te

Controllo e personalizzazione con l'app Hue