Prolunga per faretti Philips Hue sotto i mobili

Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Prolunga per faretti Philips Hue sotto i mobili
Primo piano del retro di Hue White and color ambiance Prolunga per faretti Philips Hue sotto i mobili
Primo piano del retro di Hue White and color ambiance Prolunga per faretti Philips Hue sotto i mobili
Dimensioni delineate di Hue White and color ambiance Prolunga per faretti Philips Hue sotto i mobili
Contenuto dell'imballaggio di Hue White and color ambiance Prolunga per faretti Philips Hue sotto i mobili
Imballaggio di Hue White and color ambiance Prolunga per faretti Philips Hue sotto i mobili
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Informazioni su Prolunga per faretti Philips Hue sotto i mobili

Aggiungi un'illuminazione d'atmosfera ancora più funzionale e colorata a ogni piano di lavoro della cucina o qualsiasi superficie sotto i mobili in casa. Estendi la configurazione dei faretti sotto i mobili aggiungendo tre luci in più alla presa di corrente con la scatola d'illuminazione inclusa. Ora non dovrai più lasciare nessun angolo della cucina al buio! La luce diurna a spettro completo riproduce ogni tonalità di luce bianca nell'ambiente, mentre Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra le luci per un aspetto uniforme. Controlla le tue luci come preferisci: tramite app Hue, a voce o con controlli connessi. Sblocca automazioni e funzionalità più avanzate con un Hue Bridge.

  • Luce diurna a spettro completo (1.000-20.000 K)
  • Luce bianca tunabel e luce colorata
  • Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™
  • Adatto al fai da te
  • Controllo e personalizzazione con l'app Hue
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay